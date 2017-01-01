Doğa severler "foto safari"de buluştu

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından, Frig Vadisi ve Eber Gölü'nü kapsayan foto safari etkinliği düzenlendi.

Afyonkarahisar'da hafta sonu düzenlenen ve 2 gün süren program çerçevesinde, ilk gün tarihi dokusu ve doğal güzelliği ile Türkiye'de ender bir yer olan Frig Vadisi fotoğraflandı.

İkinci gün ise göçmen kuşların uğrak yerleri arasında yer alan ve her yıl ortalama 8 bin göçmen kuşa ev sahipliği yapan Eber Gölü'nde kuş ve biyolojik çeşitlilik incelenerek gözlem yapıldı.

Foto safari etkinliğine, AKÜ öğrencileri, akademik personel, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü personeli ile Afyon Doğa Sporları Kulübü üyeleri katıldı.

AKÜ Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Frig Vadisi'nin görsel güzelliği ile Eber Gölü'nün kuş ve biyo çeşitliliğini gözlemleyip, fotoğrafladıklarını söyledi.

Eber Gölü ve Frig Vadisi'nin çok önemli görsel güzellikleri barındırdığını vurgulayan Erişmiş, foto safariye üç ilin sınırları içinde yer alması ile farklı bir konumda bulunan ve doğal güzelliğiyle her zaman fotoğrafçıların ilgisini çeken Frig Vadisi'nden başladıklarını, doğa yürüyüşünün katılımcılara güzel kareler yakalama fırsatı verdiğini söyledi.

- Fotoğrafçılar için güzel bir alan

Kuş türleri ve biyolojik çeşitlilik ile ilgilenenler için Eber Gölü'nün çok verimli bir yer olduğunu ifade eden Erişmiş, "Fotoğraf çekmek için çok elverişli alanlar oluşturulmuş. Eber Gölü'nün içinde buraya özgü kayıklarla gezme imkanı var. Eber Gölü'nün zenginliği ve geniş florası daha yakından görülebiliniyor. Doğa ile iç içe olunabilecek güzel bir yer." dedi

Etkinliğe katılan kuş gözlemcisi Mustafa Erturhan ise Eber Gölü'nün önemli ve ender bir sazlık alan olduğunu ifade etti.

Erturhan, bahar dönemlerinde yapılan kuş gözlem ve sayımlarında 8 bine yakın kuş sayıldığını dile getirerek, "Türkiye'de kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılığı çok yaygın değil. Yaklaşık 4 bine yakın bu işle uğraşan kişi var. Bu sayı Avrupa'da ve Amerika'da milyonlarla ölçülüyor. Kuş gözlemciliği doğaya çıkmak için bir sebep. Kuş gözlemi, kuşları doğal ortamlarında görme ve izleme etkinliğidir" dedi.