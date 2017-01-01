Kars'taki terör operasyonu

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda toprağa gömülü tüp ile yaşam malzemesi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Sarıkamış ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar devam ediyor.
Bölgede arama tarama faaliyetleri yürüten güvenlik güçleri tarafından Boyalı köyü ormanlık alanında toprağa gömülü 12 adet mutfak tüpü, 15 adet boş jelikan varil, 1 çay demliği, 8 tabak, 10 çatal, 7 kaşık, 3 tencere ve kullanılmayacak halde iç çamaşırı ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler, ekipler tarafından olay yerinde imha edildi.