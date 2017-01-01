ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kars'taki terör operasyonu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:41

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda toprağa gömülü tüp ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Sarıkamış ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar devam ediyor.

Bölgede arama tarama faaliyetleri yürüten güvenlik güçleri tarafından Boyalı köyü ormanlık alanında toprağa gömülü 12 adet mutfak tüpü, 15 adet boş jelikan varil, 1 çay demliği, 8 tabak, 10 çatal, 7 kaşık, 3 tencere ve kullanılmayacak halde iç çamaşırı ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler, ekipler tarafından olay yerinde imha edildi.


İLGİLİ HABERLER
Karayolları Selim-Sarıkamış arasını sıcak asfalt yapıyor
YEREL

KARAYOLLARI SELİM-SARIKAMIŞ ARASINI SICAK ASFALT YAPIYOR
Sarıkamış'ta bir arazide cephanelik ele geçirildi
YEREL

SARIKAMIŞ'TA BİR ARAZİDE CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ
Boyalı Ormanlarında toprağa gömülü 12 dolu tüp bulundu
YEREL

BOYALI ORMANLARINDA TOPRAĞA GÖMÜLÜ 12 DOLU TÜP BULUNDU
Kars'taki &quot;FETÖ ana davası&quot;
YEREL

KARS'TAKİ "FETÖ ANA DAVASI"
İki takım sporcuları bir birine girdi
YEREL

İKİ TAKIM SPORCULARI BİR BİRİNE GİRDİ
Kars'taki BAL maçında olay
YEREL

KARS'TAKİ BAL MAÇINDA OLAY
Çıldır Gölü'nde turizm sezonu hazırlıkları
YEREL

ÇILDIR GÖLÜ'NDE TURİZM SEZONU HAZIRLIKLARI

Çıldır Gölü Turizme kazandırılacak
YEREL

ÇILDIR GÖLÜ TURİZME KAZANDIRILACAK
Kars'ın yüksek kesimlerinde kar örtüsü
YEREL

KARS'IN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR ÖRTÜSÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
ASELSAN'dan yeni nesil zırhlı sistem
TEKNOLOJİ

VE 'KORHAN' İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR...

 1
  • 2 Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • 3 Ünlü oyuncunun lüks arabası
  • 4 12 yıl önce figürandı, şimdi ise herkes onu konuşuyor...