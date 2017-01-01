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Nakil aracının altında kalan gardiyan hayatını kaybetti

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:44

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde cezaevi nakil aracının altında kalan gardiyan hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İskenderun M Tipi Kapalı Cezaevinde gardiyan olarak çalışan 49 yaşındaki Şahabettin Oğlak, cezaevi bahçesinde manevra yapan tutuklu nakil aracının altında kaldı.

Durumu fark eden mesai arkadaşları aracı durdurarak Oğlak'ı aracın altından çıkardı ve durumu 112 ekiplerine bildirdi.

Cezaevine gelen sağlık ekipleri, Oğlak'ı İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.

Oğlak'ın hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

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