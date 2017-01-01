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Sinop'ta FETÖ/PDY operasyonu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:22

SİNOP (AA) - Sinop'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlıdan adliyeye sevk edilen 2'si tutuklandı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan farklı meslek gruplarına mensup 9 şüpheliden 2'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen ve örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock" kullandıkları iddia edilen şüpheliler U.Y.U ve M.G çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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