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Sinop'ta uyuşturucu operasyonu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:25

SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan kişilere yönelik il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda 3 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği ve bir miktar toz esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.


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