Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, Serkan Olguncan
Akhisar Belediyespor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram (Dk. 82 Kadir Keleş), Vaz Te, Soner Aydoğdu, Custodio, Olcan Adın (Dk. 80 Onur Ayık), Özer Hurmacı, Cikalleshi (Dk. 76 Larsson)
Gaziantepspor: Victor, Pedroso, Wallace Reis, Musa Nizam (Dk. 28 Elyasa Süme), Barış Yardımcı, Angan (Dk. 56 Orkan Çınar), Khaly Tiam, Marcinho, Ben-Hatira (Dk. 68 Abdulkadir Kayalı), İlhan Parlak, Ghilas
Goller: Dk. 43 Wallace Reis (Kendi kalesine), Dk. 58 ve 61 Cikalleshi, Dk. 72 ve 82 (Penaltıdan) Vaz Te, Dk. 87 Larsson (Akhisar Belediyespor)
Sarı kartlar: Dk. 84 Khaly Tiam, Dk. 87 Elyasa Süme (Gaziantepspor)
MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Akhisar Belediyespor, sahasında Gaziantepspor'u 6-0 mağlup etti.
58. dakikada Akhisar Belediyespor, farkı 2'ye çıkardı. Olcan Adın'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında topla buluşan Cikalleshi'nin kafa vuruşunda, savunma oyuncularına da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
61. dakikada Vaz Te'nin pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Cikalleshi, bir süre ilerledikten sonra sert vuruşla takımının 3. golünü kaydetti: 3-0
72. dakikada Özer Hurmacı'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Vaz Te'nin bekletmeden attığı şutta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0
82. dakikada ceza sahasında Soner Aydoğdu'nun yerde kaldığı pozisyonda Akhisar Belediyespor penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Vaz Te, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve farkı 5'e çıkardı: 5-0
87. dakikada Onur Ayık'ın sol çaprazdan pasında topla buluşan Larsson, gelişine vurarak topu bir kez daha ağlara gönderdi: 6-0
Müsabakayı Akhisar Belediyespor, 6-0 kazandı.