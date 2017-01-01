ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 22:08


Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, Serkan Olguncan

Akhisar Belediyespor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram (Dk. 82 Kadir Keleş), Vaz Te, Soner Aydoğdu, Custodio, Olcan Adın (Dk. 80 Onur Ayık), Özer Hurmacı, Cikalleshi (Dk. 76 Larsson)

Gaziantepspor: Victor, Pedroso, Wallace Reis, Musa Nizam (Dk. 28 Elyasa Süme), Barış Yardımcı, Angan (Dk. 56 Orkan Çınar), Khaly Tiam, Marcinho, Ben-Hatira (Dk. 68 Abdulkadir Kayalı), İlhan Parlak, Ghilas

Goller: Dk. 43 Wallace Reis (Kendi kalesine), Dk. 58 ve 61 Cikalleshi, Dk. 72 ve 82 (Penaltıdan) Vaz Te, Dk. 87 Larsson (Akhisar Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 84 Khaly Tiam, Dk. 87 Elyasa Süme (Gaziantepspor)


MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Akhisar Belediyespor, sahasında Gaziantepspor'u 6-0 mağlup etti.

58. dakikada Akhisar Belediyespor, farkı 2'ye çıkardı. Olcan Adın'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında topla buluşan Cikalleshi'nin kafa vuruşunda, savunma oyuncularına da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

61. dakikada Vaz Te'nin pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Cikalleshi, bir süre ilerledikten sonra sert vuruşla takımının 3. golünü kaydetti: 3-0

72. dakikada Özer Hurmacı'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Vaz Te'nin bekletmeden attığı şutta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0

82. dakikada ceza sahasında Soner Aydoğdu'nun yerde kaldığı pozisyonda Akhisar Belediyespor penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Vaz Te, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve farkı 5'e çıkardı: 5-0

87. dakikada Onur Ayık'ın sol çaprazdan pasında topla buluşan Larsson, gelişine vurarak topu bir kez daha ağlara gönderdi: 6-0

Müsabakayı Akhisar Belediyespor, 6-0 kazandı.

İLGİLİ HABERLER
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG

Manisa BBSK'nın play-off maç tarihleri belli oldu
YEREL

MANİSA BBSK'NIN PLAY-OFF MAÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU
Manisa Büyükşehir Belediyesi sosyal medyada da gözde
YEREL

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL MEDYADA DA GÖZDE
Protokol ve kurumsal nezaket kuralları anlatıldı
YEREL

PROTOKOL VE KURUMSAL NEZAKET KURALLARI ANLATILDI
Binlerce dekarlık alan kapalı sulamaya geçecek
YEREL

BİNLERCE DEKARLIK ALAN KAPALI SULAMAYA GEÇECEK
MASKİ Derbent'in altyapısını yeniliyor
YEREL

MASKİ DERBENT'İN ALTYAPISINI YENİLİYOR
Yunusemre Belediyesinden Kızılay'a kan takviyesi
YEREL

YUNUSEMRE BELEDİYESİNDEN KIZILAY'A KAN TAKVİYESİ
Çevreci yatırımların meyvesi toplanıyor
YEREL

ÇEVRECİ YATIRIMLARIN MEYVESİ TOPLANIYOR
Üniversiteli gençlerden MAGİAD'a teşekkür
YEREL

ÜNİVERSİTELİ GENÇLERDEN MAGİAD'A TEŞEKKÜR
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Kiraz pazarında yoğun hareketlilik
YEREL

KİRAZ PAZARINDA YOĞUN HAREKETLİLİK
Bakkallığı bıraktı yönetmen oldu
YEREL

BAKKALLIĞI BIRAKTI YÖNETMEN OLDU
Trafik Haftası etkinliklerinde büyükşehir standı büyük ilgi gördü
YEREL

TRAFİK HAFTASI ETKİNLİKLERİNDE BÜYÜKŞEHİR STANDI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Üniversiteli gençler köy okulunu boyadı
YEREL

ÜNİVERSİTELİ GENÇLER KÖY OKULUNU BOYADI
Büyükşehir çalışanlarına sağlık taraması yapıldı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR ÇALIŞANLARINA SAĞLIK TARAMASI YAPILDI
Şehzadeler HEM'den Manisa sporuna önemli katkı
YEREL

ŞEHZADELER HEM'DEN MANİSA SPORUNA ÖNEMLİ KATKI
TÜGVA Manisa Temsilciliği projeleri değerlendirdi
YEREL

TÜGVA MANİSA TEMSİLCİLİĞİ PROJELERİ DEĞERLENDİRDİ
Terziler yeni yoluna kavuşuyor
YEREL

TERZİLER YENİ YOLUNA KAVUŞUYOR
Yunusemre Belediyesinden Lavanta Park'a spor alanı
YEREL

YUNUSEMRE BELEDİYESİNDEN LAVANTA PARK'A SPOR ALANI
Öğrenciler okullarına ismi verilen Şehit Halisdemir'in kabrini ziyaret etti
YEREL

ÖĞRENCİLER OKULLARINA İSMİ VERİLEN ŞEHİT HALİSDEMİR'İN KABRİNİ ZİYARET ETTİ
Salihli'de hıdrellez coşkusu
YEREL

SALİHLİ'DE HIDRELLEZ COŞKUSU
Manisalılar Çapa Çarık Dede hayrında buluştu
YEREL

MANİSALILAR ÇAPA ÇARIK DEDE HAYRINDA BULUŞTU
Astım hastaları piknikte buluştu
YEREL

ASTIM HASTALARI PİKNİKTE BULUŞTU

Kötü koku ve sinekten kurtuldular
YEREL

KÖTÜ KOKU VE SİNEKTEN KURTULDULAR
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte ünlülerin şöhret yolculuğu
FİSKOS

12 YIL ÖNCE FİGÜRANDI, ŞİMDİ İSE HERKES ONU KONUŞUYOR...

 1
  • 2 Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • 3 Ünlü oyuncunun lüks arabası
  • 4 Bir zamanlar Drogba'ya sarılıyordu! Nereden nereye...