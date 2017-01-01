Akdamar Adası'nda müzik ziyafeti

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VAN (AA) - Van'da ilkbaharla farklı bir güzelliğe bürünen Akdamar Adası'na gelen ziyaretçilere klasik müzik konseri sunuldu.

Van'da yerli ve yabancı turistlerin en önemli uğrak yerlerinden Akdamar Adası, havaların ısınmasıyla ziyaretçi akınına uğruyor.

Gevaş ilçesi sınırları içinde yer alan ve Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan Akdamar Kilisesi, Van Gölü, gökyüzünün eşsiz maviliği ve yemyeşil doğası ile görsel şölen sunuyor.

- Adada klasik müzik konseri

Tur operatörleri, mutlu ayrılmaları için adayı gezdirdikleri misafirlerine bazen çeşitli sürprizler yapıyor.

Gagik Tur Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Engin Pişkin tarafından adada düzenlenen etkinlikte, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı ve Müzik Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Serap Yükrük, piyano ve keman eşliğinde çeşitli klasik müzik eserleri ile türküler seslendirdi.

Ziyaretçiler yaklaşık 1,5 saat süren konser sonunda Yükrük'ü ayakta alkışladı.

Pişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'dan Akdamar Adası'na gelen yaklaşık 30 doktora güzel bir gün yaşattıklarını söyledi.

Van'ın ve adanın akılda kalması için çeşitli sürpriz etkinlikler düzenlediklerini anlatan Pişkin, "Adanın eşsiz dokusuna uygun bir etkinlik yapmak istedik. Gerekli izinleri aldıktan sonra konseri gerçekleştirdik. Bize bu konuda desteğini esirgemeyen Bakanlığımıza, Valiliğimize, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teşekkür ederim." dedi.

Doç. Dr. Yükrük ise adayı en iyi şekilde tanıtmak için konser verdiğini, bu tür faaliyetlerin kentin ekonomik, sosyal ve kültürel yönüne katkı sağlayacağını dile getirdi.

- "Van bizi her zaman mutlu ediyor"

Adayı gezen ziyaretçilerden Dr. Erhan Ateş de hem Türkiye'nin hem de dünyanın birçok yerini gezdiklerini, Van'ın kendilerinde çok özel bir yeri olduğunu ifade etti.

Akdamar Adası'nın doyumsuz bir atmosfere sahip olduğunu vurgulayan Ateş, şöyle konuştu:

"Akdamar Kilisesi'ni gezdik ve çok değerli bilgiler öğrendik. Kilise üzerindeki kabartmalar size çok şey anlatıyor. Başlı başına bir okul gibi. Böyle bir ortamda müzik dinleme fırsatı bulduk. Çok mutlu olduk. Van bizi her zaman mutlu ediyor. Buradan gittiğimizde herkese 'Van'a gelin' diyeceğiz. Van, bir geziden beklentinizi tam olarak karşılayan bir şehir."