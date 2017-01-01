ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Maçka'da yangın

09 Mayıs 2017 Salı, 12:04

TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesinde bir evde çıkan yangında yaralanan ve dumandan etkilenen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bakırcılar Yukarı Mahallesi'nde, Yahya Pehlivan'a ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında evde bulunan Mehmet Ali Pehlivan (44) vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle yaralanırken eşi Selin Pehlivan (21) dumandan etkilendi.

Olay yerine gelen ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırılan Mehmet Ali ve Selin Pehlivan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yangın, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER
Hayrat'ta köy köy, ev ev dolaşıldı, engelliler tespit edildi, sporla buluşturuldu
YEREL

HAYRAT'TA KÖY KÖY, EV EV DOLAŞILDI, ENGELLİLER TESPİT EDİLDİ, SPORLA BULUŞTURULDU
Piyanist Tuluyhan Uğurlu Trabzon'da konser verdi
YEREL

PİYANİST TULUYHAN UĞURLU TRABZON'DA KONSER VERDİ

Trabzonspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları başladı
YEREL

TRABZONSPOR'DA ADANASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

KORE GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Trabzon'da turizmde hizmet kalitesi masaya yatırıldı
YEREL

TRABZON'DA TURİZMDE HİZMET KALİTESİ MASAYA YATIRILDI
Tedavi gördüğü hastanede uyuşturucu satarken yakalandı
YEREL

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE UYUŞTURUCU SATARKEN YAKALANDI
KTÜ'de Radyoloji Eğitim Semineri düzenlendi
YEREL

KTÜ'DE RADYOLOJİ EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ
İŞKUR'dan ÇAYKUR işçi alımlarına yönelik açıklama
YEREL

İŞKUR'DAN ÇAYKUR İŞÇİ ALIMLARINA YÖNELİK AÇIKLAMA
Trabzon'da kitap fuarı sona erdi
YEREL

TRABZON'DA KİTAP FUARI SONA ERDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
TSK'dan 'Hürkuş C' uçağına 24 adetlik sipariş
TEKNOLOJİ

TSK 24 TANE BİRDEN SİPARİŞ VERDİ

1
  • 2 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 3 Fahriye Evcen okul arkadaşlarıyla buluştu
  • 4 İşte dünyanın en genç zengini