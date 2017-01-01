Maçka'da yangın

TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesinde bir evde çıkan yangında yaralanan ve dumandan etkilenen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bakırcılar Yukarı Mahallesi'nde, Yahya Pehlivan'a ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın sırasında evde bulunan Mehmet Ali Pehlivan (44) vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle yaralanırken eşi Selin Pehlivan (21) dumandan etkilendi.
Olay yerine gelen ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırılan Mehmet Ali ve Selin Pehlivan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Yangın, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.