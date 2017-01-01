İlk kez sinemaya gittiler

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BATMAN (AA) - Görevlendirme yapılan Batman'ın Gercüş Belediyesince, hiç sinemaya gitmemiş 692 öğrenci sinema ile tanıştırıldı.

Gercüş İlçe Belediyesi, hayata geçirdiği "Haydi Gençler Sinemaya" projesi kapsamında öğrencileri sinema ile buluşturuyor. Belediye tarafından, il genelindeki 13 okulda okuyan 692 öğrenci için sinema etkinliği düzenlendi.

Öğretmenlerin de refakat ettiği etkinlikte, öğrenciler ilk defa sinema ile tanıştı. Sinema keyfinin ardından öğrenciler, oyun parkında eğlendi.

Gercüş Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Ünal Koç, öğrencilerle yakından ilgilendi. Koç, belediye olarak ilçenin imarı ve inşasının yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikler alanındaki eksiklikleri de gidermenin gayretinde olduklarını söyledi.

Belirli periyotlarda genç ve kadınlara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini, bu çalışmalara devam edeceklerini kaydeden Koç, baharın gelişini fırsat bilerek geleceğin teminatı çocuklara yönelik bir etkinlik planladıklarını anlattı.

Çocukların mutlu olması için üzerilerine düşen bütün sorumlulukları yapmaya hazır olduklarını ifade eden Koç, 13 okuldan 692 öğrenciyi sinema ile buluşturduklarını aktardı.

Koç, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Müdürlüğümüze bugüne kadar hiç sinemaya gitmemiş öğrencilerimizin tespit edilerek bize iletilmesini rica ettik. Çocuklarımızın mutluluğu bizlerin mutluluğudur. Eğlence merkezinin kapasitesini göz önünde bulundurarak 692 öğrenci ile sınırlandırmak zorunda kaldık. Tabii bunu belirli aralıklarla diğer okullardaki öğrencilerimize yönelik gerçekleştireceğiz. Umarım onlar için faydalı bir etkinlik olmuştur. İnşallah onlar için çok daha güzel etkinlikler yapmaya devam edeceğiz."

Öğretmen ve öğrenciler, belediyenin eğlence organizasyonundan dolayı Koç'a teşekkür etti.