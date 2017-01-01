Sosyal medya kampanyasıyla okula kütüphane

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HAKKARİ (AA) - Yüksekova'da bir grup öğretmen, başlattıkları kampanya ile bir okula yaklaşık 4 bin kitabın bulunduğu kütüphane kazandırdı.

Bir grup öğretmen, ilçe merkezine 10 kilometre mesafede, bin 400 öğrencisi olan Değerli İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) İlk ve Ortaokuluna kütüphane kazandırmak için 2 ay önce sosyal medyadan kampanya başlattı.

Öğretmenler toplanan yardımlarla 18 köyden öğrencinin taşımalı eğitim gördüğü okulda 4 bin kitabın bulunduğu kütüphane kurdu.

- "Çalışmaya önce kendimizden başladık"

Yüksekova'da 3 yıldır görev yapan sınıf öğretmeni Ziya Sansur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük emek sonucu kurdukları kütüphaneyle ilgili güzel tepkiler aldıklarını aktardı.

Okul yönetiminin de verdiği destekle öğrencileri kütüphaneyle buluşturduklarını belirten Sansur, "Amacımız çocukların okumayı ve kitabı sevmesidir. Bazı geceler sabaha kadar çalıştık. Çalışmaya önce kendimizden başladık. Maddi destek oluşturduk. Daha sonra ekibimiz genişledi ve bu çalışmayı gerçekleştirdik." dedi.

- "Çocuklarımız okusun diye her şeyi yaptık"

Sınıf öğretmeni Burcu Kaya da hedeflediklerinden daha güzel bir kütüphane oluşturduklarını ifade etti.

Kütüphanenin modern bir yapıda olduğunu dile getiren Kaya, "Boya işi, perde, kurulum her şeyi kendi çabalarımızla yaptık. Kitapları kendimiz taşıdık, yerleştirdik. 'Çocuklarımız okusun' diye her şeyi yaptık, bundan sonra da yapacağız. Belki biz burada olmayacağız ama bu bizim onlara emanetimiz olacak." diye konuştu.

Öğrencilerden Rüya Kaçmaz da okullarına kütüphane kurulmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.