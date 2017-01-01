18. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne doğru

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde her yıl "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin bu yılki yan teması "Gazozuna Sinema" olarak belirlendi.

Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl festivalin 29 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında yapılacağını söyledi.

Her yıl festivalde Safranbolu'nun somut ve soyut kültürünü öne çıkarmaya çalıştıklarını ifade eden Aksoy, "Festivalimizde daha önce 'Mimaride Işık', 'Manevi Mimarlar' gibi çok farklı soyut ve somut yan temalar kullandık. Bu yıl da yan temamızın 'Gazozuna Sinema' olmasını kararlaştırdık. Festivalle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yine sık sık toplantılar yapıyoruz, farklı fikir ve önerileri dinleyip kararlar alıyoruz." dedi.

Bu yıl Safranbolu'daki sinema kültürünü öne çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Aksoy, Safranbolu'da, cumhuriyet döneminden itibaren sinema kültürünün hayatın içerisinde olduğunu dile getirdi.

Aksoy, 1924'te Safranbolu'da sinema bulunduğunu, yine yazlık ve kışlık sinemaların da burada çok yaygın olduğunu hatırlatarak, "Safranbolu'da sinema kültürünü yeniden oluşturmak istiyoruz. Bununla ilgili Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı ile ortak bir çalışma yapacağız. Restore ettiğimiz olduğumuz Muallimler Birliği binasında Türk dünyasında belgeselleşmiş filmleri burada gösterime sunacağız. İsteyen vatandaşlar burada bu filmleri izleyebilecekler." diye konuştu.

İlçede sinema kültürünü tekrar hayat geçirmek için bazı projeler geliştirdiklerini vurgulayan Aksoy, Muallimler Birliği binasında bir Sinema Müzesi açacaklarını, yine bu binada Dijital Belgesel Film Kütüphanesi kuracaklarını söyledi.

Aksoy, "Burada toplanan belgesel filmler gösterimde olacak, izlemek isteyen vatandaşlarımız burada bu filmleri izleyebilecekler. Ayrıca festivalde buradaki cep sinemada belgesel film yarışmasına katılmış ve daha önce ödül almış olan belgesel filmler gösterime sunulacak." ifadelerini kullandı.



