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Amasya'da FETÖ/PDY operasyonu

09 Mayıs 2017 Salı, 14:10
Amasya'da FETÖ/PDY operasyonu

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 8'i tutuklandı.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan, meslekten ihraç edilen kamu görevlileri ve ev hanımlarından oluşan 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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