Bingöl Valisi Köşger:

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BİNGÖL (AA) - Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, son 30 yılda trafik kazalarında 300 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Vali Köşger, İl Emniyet Müdürlüğünce, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, trafik kazalarının en önemli nedeninin sürücü hatası olduğunu belirtti.

Yolların iyileştirilmesi ve standartlara uygun hale getirilmesinin de trafik kazalarına bir çözüm olmayacağını dile getiren Köşger, son 10 yılda araç sayısının yüzde 75, trafik kazası sayısının ise yüzde 120 arttığına işaret etti.

- "Çok vahim bir rakam"

Yol ve araç kalitesinin yükselmesine rağmen trafik kazalarının daha da artığına dikkati çeken Köşger, araştırmalara göre kazaların yüzde 90'ının sürücü hatasından kaynaklandığını aktardı. Vali Köşger, şöyle konuştu:

"Son 30 yılda 300 bin insanımızı trafik kazalarında kaybettik. Son 30 yılda 30 bin insanımızı teröre kurban verdik. Terör nedeniyle kaybettiğimiz insanlarımız bizim şehitlerimizdir. Şehitlerin hiç olmazsa öbür dünyada bir karşılığı var. Şehitlerimizin geride bıraktığı ailelerine ve çocuklarına da devletimiz sahip çıkıyor. Trafik terörüne kurban verdiğimiz 300 bin insan tamamen kaybedilmiş insan gücümüz, beşeri sermayemiz. Çok vahim bir rakam."

İl Emniyet Müdürü Metin Akay ise Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre dünyada her yıl 1 milyon 300 bin kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini, 50 milyona yakın kişinin de yaralandığını söyledi.

Akay, dünyadaki ölüm nedenleri sıralandığında trafik kazasının dokuzuncu sırada yer aldığını kaydetti.

Konuşmanın ardından Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.





