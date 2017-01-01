Erzurum'da terör operasyonu

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Karayazı ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği terör operasyonunda tespit edilen 3 sığınakta, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Karayazı ilçesinde "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Şükrü Şahin 17-09" ismiyle bir operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarına ait 3 sığınağın tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler verildi:
"İl Jandarma Komutanlığı tarafından 9 Mayıs 2017 Salı günü Karayazı ilçesi Savacık Mahallesi kırsalında gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Şükrü Şahin 17-09' operasyonunda PKK/KCK terör örgütü mensuplarına ait 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada 5 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 mavzer piyade tüfeği, 3 anti tank roketatar mühimmatı ve bunlara ait sevk fişeği, 18 el yapımı patlayıcı düzeneği ve salça kutularından yapılmış düzeneği güçlendirici çok sayıda çivi, 1 akü, 1 piknik tüpü, 5 paket torpil, çeşitli silahlara ait çok sayıda mühimmat ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi."
Kırsalda terör örgütlerine yönelik yapılan arama ve tarama faaliyetlerine devam edildiği bildirildi.