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Erkek arkadaşını bıçakla yaraladı

09 Mayıs 2017 Salı, 15:21

ISPARTA (AA) - Isparta'da erkek arkadaşını boğazından bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.

Pirimehmet Mahallesi'ndeki R.K. ile erkek arkadaşı O.G. arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine R.K, erkek arkadaşını boğazından bıçakla yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince müdahalede bulunuldu. Ardından hastaneye kaldırılan O.G'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan R.K, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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