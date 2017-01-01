Hakkari'de 15 bin kaçak ampul ele geçirildi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 15 bin ampul bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda Gelişen köyündeki bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada 15 bin gümrük kaçağı ampul ele geçirildiği aktarılan açıklamada, olayla ilgili bir kişi hakkında 5607 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldığı kaydedildi.