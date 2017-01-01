Saklı cennet "Çal Mağarası" onarıldı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Düzköy ilçesinde deniz seviyesinden bin 50 metre yüksekte bulunan, sarkıt ve dikitleri, içinden geçen deresiyle dikkati çeken Çal Mağarası, Trabzon Büyükşehir Belediyesince onarıldı.

Yapılan çalışmaların ardından dünyanın en uzun ikinci mağarası kabul edilen, "yer altındaki saklı cennet" olarak nitelendirilen Çal Mağarası, ziyaretçilerine göz kamaştıran doğal güzellikler sunuyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'un en önemli tabiat varlıklarından olan Çal Mağarası'nın, Büyükşehir Belediyesi tarafından bakıma alındığı belirtilerek "Mağaranın içinde bulunan yürüyüş yolu ve kenar korkulukları Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi ekiplerince onarımdan geçirildi. Gerçekleştirilen çalışmalar tamamlanırken, ziyaretçilerin mağara içindeki yürüyüşlerini sorunsuzca gerçekleştirebilmeleri sağlanmış oldu." denildi.

- "Bu büyük tabii serveti çok daha büyük bir marka haline getirmek istiyoruz"

Çal Mağarası'nın işletmesinin de önceki yıllarda Büyükşehir Belediyesince devralındığı vurgulan açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun da şu ifadelerine yer verildi:

"Ankara'da ihaleye girerek mağaranın işletmesini devraldık. Bu büyük tabii serveti çok daha büyük bir marka haline getirmek istiyoruz. Devralmamızın hemen ardından bölgede başta yol olmak üzere pek çok alanda çalışmalar gerçekleştirdik. Son olarak da mağara içindeki hasarlı halde olan yürüyüş yolunu tadilattan geçirdik. Çal Mağarası'nı dünya turizmine hizmet eder hale getirmek için ilgili kamu kuruluşları ile projelendirme çalışmalarımıza devam etmekteyiz."