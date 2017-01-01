Korsan "çöp kamyonuna" operasyon

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TEKİRDAĞ (AA) - Ergene ilçesinde, belediyeden çok daha düşük ücretlerle fabrikalardan, korsan olarak çöp toplayan kamyon, jandarmanın operasyonuyla ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, üzerinde ''Ereğli Belediyesi'' ibareleri bulunan 59 YJ 872 plakalı çöp kamyonunun, ilçede bulunan yaklaşık 700 fabrikadan, belediyenin uyguladığı fiyat tarifesinin çok daha altında ücretlerle çöp alarak, vatandaşların tapulu meyve bahçeleri ve tarlalarına döktüğü ihbarını alan Ulaş Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

Konuyla ilgili kurulan özel bir jandarma timi, korsan çöp kamyonunu ve sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Ergene ve Marmaraereğlisi ilçe belediyelerinin çevre müdürlüklerinden de yardım alan jandarma, ilçedeki Misinli Mahallesinde bir fabrika önünde çöp kamyonunun park halinde olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Verilen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, kamyonu terk edilmiş halde buldu.

Jandarma ekipleri çöp kamyonunu muhafaza altına alırken, belediye yetkilileri de suç duyurusunda bulunarak şikayetçi oldu.

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen çöp kamyonunun tarla ve bahçelerine çöp döktüğü arazi sahipleri de ayrıca jandarmaya giderek şikayetçi oldu.