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Selimiye Camisi çevresinde meydan düzenlemesi

09 Mayıs 2017 Salı, 16:02
Selimiye Camisi çevresinde meydan düzenlemesi

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan '' Hem Selimiye'yi hem meydanını tekrar Osmanlı dönemindeki yürüyüş akslarıyla beraber ortaya çıkartarak Mimar Sinan heykeli, Yemiş Kapanı Hanı, Mimar Sinan Caddesi ve Selimiye ile bir bütün olarak halkımızın ve turistlerin kullanımına sunacağız.'' dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediye meclis salonunda düzenlediği basın toplantısında, Selimiye Camisi Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi’ne Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun onay verdiğini ve çalışmaların en kısa zamanda başlayacağını belirtti.

Selimiye Camisi ve çevresini ziyaretçilerin keyifle gezebileceği bir alan haline getireceklerini ifade eden Gürkan, konuşmasına şöyle devam etti:

''UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kültürel varlık olarak dahil edilen Osmanlı Dönemi’nin en önemli yapılarından biri olan Selimiye Camisi'nin çevresiyle de bir bütün olması hedeflendi. Selimiye Camisi Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret edebileceği kimlikli bir turizm destinasyonunun yaratılmasını sağlayacak. Oluşturulacak alanlar ve sunulacak hizmetlerle Trakya yeni bir kazanıma sahip olacak. Hem Selimiye'yi hem meydanını tekrar Osmanlı dönemindeki yürüyüş akslarıyla beraber ortaya çıkartarak Mimar Sinan heykeli, Yemiş Kapanı Hanı, Mimar Sinan Caddesi ve Selimiye ile bir bütün olarak halkımızın ve turistlerin kullanımına sunacağız. Bütün ziyaretçilerin keyifle gezebileceği yeni bir rekreasyon alanı yapmış olacağız'' dedi.

Selimiye rekreasyon projesini hazırlarken en çok da Selimiye'nin daha çok ön plana çıkartılmasına özen gösterdiklerini ifade eden Gürkan, bu nedenle kabul edilen projenin çok yalın ve güzel olduğunu anlattı.

Amaçlarının muhteşem bir bahçe yapmak değil, muhteşem Selimiye'yi ortaya çıkarmak olduğunu vurgulayan Gürkan, rekreasyon çalışmalarının en kısa zamanda başlayacağını söyledi.

Yemiş Kapanı Hanı projesinin Selimiye ile gözükse de aslında ayrı bir proje olduğunu anlatan Gürkan, ''Biz orayı Aquapark yapmak istiyoruz. Onunla ilgili 3 farklı alternatif sunduk. Kurul bunlarla ilgili karar verecek ve buradaki düzenleme ondan sonra başlayacak.'' ifadelerini kullandı.

Son yıllarda Edirne'ye gelen turist sayısında büyük bir artış olduğunu ifade eden Gürkan, kaliteden ödün vermeden hizmet sunmak gerektiğini sözlerine ekledi.

-Esnaftan teşekkür

Bu arada toplantı sonunda esnaf adına Edirne Tava Ciğer Tanıtma Derneği Başkanı Bahri Dinar ve Başkan Yardımcısı Arif Meriç, Gürkan'a şehrin tanıtımına verdiği önem sebebiyle teşekkür etti.

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