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VAN (AA) - Van'ın Gevaş ilçesinde, "2. Deli Emin Bisiklet ve Doğa Şenliği" 20 Mayıs'ta yapılacak.

Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, ilçedeki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın oynadığı ve yönettiği "Vizontele" filmindeki "Deli Emin" karakterinden esinlenerek organize edilen şenliğin ikincisinin 20 Mayıs'ta düzenleneceğini söyledi.

Şenlik sayesinde insanları doğayla buluşturmayı amaçladıklarını anlatan Hakan, "Deli Emin karakterindeki saf ve temiz ruhlu insanı ortaya çıkarmak ve onun gözünden dünyaya bakılmasını istiyoruz. Bunun için tüm hazırlıklarımızı tamamladık." dedi.

Belediye Başkanı Hakan, "delice" bir gün geçirmek isteyen genç yaşlı herkesi şenliğe davet etti.

Şenlikte bu yıl Vizontele filminde de konu edilen Artos Dağı'na tırmanış gerçekleştireceklerini anlatan Hakan, "Bisikletleri hep beraber süreceğiz. Yamaç paraşütü yapacağız. Şenlik akşamı da yerel sanatçılar halk konseri verecek ve halaylar çekilecek." diye konuştu.

Yılmaz Erdoğan'ın geçen yıl ilki düzenlenen şenliğe katılamadığını söyleyen Hakan, "Bu sene Yılmaz hocamızı şenliğe bekliyoruz. Memleketin bütün delileri ve delice dünyaya bakan insanlar olarak, Deli Emin'in o güzel duygularını yaşayabilmek için beraber pedalları çevirelim." ifadesini kullandı.