Mersin'de rüşvet operasyonu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MERSİN (AA) - Mersin'de ceza mahkemesinde yazı işleri müdürü olarak görev yapan kişi, rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ceza mahkemelerinden birinde yazı işleri müdürü olan T.E, hakkında mahkumiyet kararı verilen F.M'den, "Senin hakkında 1 yıl hapis cezası var ama ben bunu 3 bin lira paraya çevirir hallederim. Bana 500 lira ver" şeklinde vaatte bulunarak rüşvet istedi.

Bunun üzerine yapılan operasyonda şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kentte geçen hafta yapılan operasyonda da rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Erdemli İlçe Emniyet Müdürü Ali Doğan ile bir gümrük müşavirliği firmasında iş takipçisi olarak çalışan A.E, tutuklanmıştı.