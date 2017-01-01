ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yamaçtaki kaya, evin balkonuna yuvarlandı

09 Mayıs 2017 Salı, 18:15

GİRESUN (AA) - Görele ilçesinde yamaçtan koparak yuvarlanan kaya, bir evin balkonuna isabet etti.

İlçenin Cillioğlu Mahallesi'nde gece saatlerinde şiddetli rüzgarın da etkisiyle yamaçtan kopan kaya, yaklaşık 200 metre yuvarlandı. Talip Kaçar'a ait evin balkonuna çarparak duran kaya, hane sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Ev sahibi Kaçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece çok şiddetli rüzgar estiğini, rüzgarla gürültü de işittiklerini söyledi.

Evden dışarıya çıktıklarında kaya ile karşılaştıklarını dile getiren Kaçar, bu durum karşısında bir hayli şaşırdıklarını ifade etti.

Dev kayanın gece saatlerinde çıkan kuvvetli fırtının etkisiyle yuvarlandığını düşündüklerini ifade eden Kaçar, kaya eve isabet etmediği için şanslı olduklarını aktardı.

Kaçar, kayanın yaklaşık 200 metre mesafeden evin balkonuna yuvarlanmış olduğuna dikkati çekerek, "Gece elektrikler kesik olduğu için ne olup bittiğini anlayamadık, sanki deprem olmuş gibi gürültüyle dışarı çıktığımızda kayayla karşılaştık. Verilmiş sadakamız varmış ki kaya eve isabet etmedi, canımıza bir şey olmadı. İnşallah bundan sonra böyle bir şeyle karşılaşmayız. Kayanın kaldırılması için belediye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine de haber verdik." diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Fırtına fındık ve kivi üreticilerini üzdü
YEREL

FIRTINA FINDIK VE KİVİ ÜRETİCİLERİNİ ÜZDÜ
Ayı saldırısından yaralı kurtuldu
YEREL

AYI SALDIRISINDAN YARALI KURTULDU

Giresun'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

GİRESUN'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
&quot;Ligi ilk 10 içinde bitirmek istiyoruz&quot;
YEREL

"LİGİ İLK 10 İÇİNDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"
Giresun'da 298 bin 942 kişinin GBT'si soruldu
YEREL

GİRESUN'DA 298 BİN 942 KİŞİNİN GBT'Sİ SORULDU
EN ÇOK OKUNANLAR
'Kaplan' gibi geliyor
TEKNOLOJİ

YENİ BİR TANK DOĞDU!

 1
  • 2 Plastik çatalları toprağa batırdı, bakın sonunda ne oldu?
  • 3 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 4 Fahriye Evcen okul arkadaşlarıyla buluştu