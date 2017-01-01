Yamaçtaki kaya, evin balkonuna yuvarlandı

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GİRESUN (AA) - Görele ilçesinde yamaçtan koparak yuvarlanan kaya, bir evin balkonuna isabet etti.

İlçenin Cillioğlu Mahallesi'nde gece saatlerinde şiddetli rüzgarın da etkisiyle yamaçtan kopan kaya, yaklaşık 200 metre yuvarlandı. Talip Kaçar'a ait evin balkonuna çarparak duran kaya, hane sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Ev sahibi Kaçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece çok şiddetli rüzgar estiğini, rüzgarla gürültü de işittiklerini söyledi.

Evden dışarıya çıktıklarında kaya ile karşılaştıklarını dile getiren Kaçar, bu durum karşısında bir hayli şaşırdıklarını ifade etti.

Dev kayanın gece saatlerinde çıkan kuvvetli fırtının etkisiyle yuvarlandığını düşündüklerini ifade eden Kaçar, kaya eve isabet etmediği için şanslı olduklarını aktardı.

Kaçar, kayanın yaklaşık 200 metre mesafeden evin balkonuna yuvarlanmış olduğuna dikkati çekerek, "Gece elektrikler kesik olduğu için ne olup bittiğini anlayamadık, sanki deprem olmuş gibi gürültüyle dışarı çıktığımızda kayayla karşılaştık. Verilmiş sadakamız varmış ki kaya eve isabet etmedi, canımıza bir şey olmadı. İnşallah bundan sonra böyle bir şeyle karşılaşmayız. Kayanın kaldırılması için belediye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine de haber verdik." diye konuştu.