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Ayaklarıyla çizdiği resimler beğeni topluyor

09 Mayıs 2017 Salı, 18:34
Ayaklarıyla çizdiği resimler beğeni topluyor

ORDU (AA) - Çocukken geçirdiği kaza sonucunda iki kolunu kaybeden, ayaklarıyla yaptığı resimlerle 33 sergiye imza atan ressam Ayşe Işık, Ünye ilçesinde "Ayaklarımla Çiziyorum Umutlarımı" adlı söyleşi ve imza gününe katıldı.

Adıyamanlı Ressam Ayşe Işık (31), "Dünya Engelliler Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 yaşındayken geçirdiği kaza sonucu kollarını kaybettiğini belirtti.

Kazanın ardından bir yıl hayata küserek kendisini eve kapattığını anlatan Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Annemin elinden başka kimseden yemek yemiyordum. Annem bir gün cenazeye gidince başkasından yemek yemediğim için tüm gün aç kaldım. Annem de 'hep ben mi başında olacağım' diye düşünerek kimseye muhtaç olmamam için ayak parmaklarımı kullanmayı öğretti. İlk başlarda ayaklarımı aç kalmamak için kullandım. Kolsuz yaşam mücadelesinde, önce kimsenin doğrudan desteği olmadan yemeyi içmeyi öğrendim. Ardından birçok işimi yaptığım ayaklarımla tuttuğum fırçayla yüreğimi resimlere yansıttım. Hayallerimi yapıyorum resimlerimde."

Işık, resme ortaokul yıllarından itibaren ilgisi olduğuna işaret ederek, "Ortaokuldayken öğretmenlerim, resim derslerinde yaptığım resimleri panoya asarlardı. Lise ikinci sınıfa kadar da Adıyaman'da okudum. 17 yaşımdayken İstanbul'a taşındık. Oraya da taşınınca bir resim hocasıyla tanışmıştım. Hocadan bana özel ders vermesini istemiştim. Burada kendimi geliştirdim, resim yapmak için dersler aldım, sonunda çok sevdiğim ve istediğim resim işini geliştirdim, çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Bugüne kadar 33 sergiye imza attığını dile getiren Işık, engellilerin hayatla barışık olmasını, ailelerinin de onlara destek vermesini istedi.

Kendisini engelli olarak görmediğini vurgulayan Işık, "Bizler özel bireyleriz. Ben kendimi diğer insanlardan farklı bulmuyorum, hatta diğerlerinden başarılı olduğumuz yönler de var. Yani toplumda uzuvları sağlam olup da isyan eden, küçük şeyleri problem yapan birçok insan var." dedi.

Işık, söyleşi sonunda ayaklarıyla tuvale yarım saat içinde resim çizdikten sonra "Ayaklarımla Tutundum Hayata" adlı kitabını ayaklarıyla imzalayarak okuyucularına hediye etti.


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