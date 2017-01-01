BURSA (AA) - Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen "1. Meslek Tiyatroları Festivali", başladı.
Osmangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kenan Kır, Akpınar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalin açılış töreninde, meslek örgütleri, odalar, firma ve iş yerleri çatısı altında faaliyet gösteren tiyatro topluluklarının, bu festivalde sanatseverlerle buluşturulacağını söyledi.
Festivale katılan tiyatro topluluklarına plaket takdim edilmesinin ardından Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu'nun "İlk Göz Ağrısı" oyunu sahnelendi.
Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulunun yanı sıra Bursa Tabip Odası, Bursa Barosu, Bursa Bosch, İstanbul Bosch, Yazaki Gemlik ve Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) tiyatro topluluklarının sahne alacağı festival, 15 Mayıs'a kadar devam edecek.
Sanatseverler, festival boyunca sergilenecek oyunları ücretsiz izleyebilecek.