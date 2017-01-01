ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bitlis merkezli FETÖ/PDY operasyonu

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:39

BİTLİS (AA) - Bitlis merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"8 Mayıs'ta FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapısı' içinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik Bitlis merkezli, Tatvan ve Ahlat ilçeleri ile İstanbul, Ankara, Konya, Aydın, Manisa, Siirt, Giresun, Van, İzmir, Isparta ve Batman'da, 25 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Operasyonda aralarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve jandarma komutanlıklarında çalışan subay ve astsubayların bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştır."

Açıklamada, terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER
Bitlis'te terör operasyonu
YEREL

BİTLİS'TE TERÖR OPERASYONU
VEDAŞ heyeti engellilerle bir araya geldi
YEREL

VEDAŞ HEYETİ ENGELLİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Bitlis Belediyesinden borç hatırlatması
YEREL

BİTLİS BELEDİYESİNDEN BORÇ HATIRLATMASI
Dağdağan: &quot;İran - Bitlis turizm atağı, bölge ekonomisine katkı sunacak&quot;
YEREL

DAĞDAĞAN: "İRAN - BİTLİS TURİZM ATAĞI, BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI SUNACAK"
Çocuklarda ağız ve diş sağlığı
YEREL

ÇOCUKLARDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
EN ÇOK OKUNANLAR
Eser Yenenler'den açıklama: Yuva yıkan kadın gibi oldum
FİSKOS

VE ESER KONUŞTU: YUVA YIKAN KADIN GİBİ OLDUM

 1
  • 2 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 3 Akrep ile karadul karşı karşıya gelirse...
  • 4 Aç karnına su içmek için 10 neden!