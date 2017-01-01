Bitlis merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BİTLİS (AA) - Bitlis merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"8 Mayıs'ta FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapısı' içinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik Bitlis merkezli, Tatvan ve Ahlat ilçeleri ile İstanbul, Ankara, Konya, Aydın, Manisa, Siirt, Giresun, Van, İzmir, Isparta ve Batman'da, 25 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Operasyonda aralarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve jandarma komutanlıklarında çalışan subay ve astsubayların bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştır."

Açıklamada, terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.