Samsun'da motosiklet hırsızlığı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinin önünde park halindeki motosikletin çalınması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde Mehmet O'ya ait park halindeki motosiklet, gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından çalındı.
Mehmet O'nun başvurusu üzerine soruşturma başlatan Bafra Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, motosikleti boş bir arazide terk edilmiş halde buldu. İncelemenin ardından motosiklet, sahibine teslim edildi.
Polis, zanlıların yakalanması için çalışma yürütüyor.