Antalya Otogar alanı ihaleyle satışa çıkarılıyor

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı ilçesine taşınması gündemde olan Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin alanını ihaleyle satışa çıkarıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye kaynaklarının etkin ve ekonomik olarak değerlendirilmesi amacıyla Kepez ilçesinde bulunan 2 taşınmaz, ihaleyle satışa sunulacak.

Döşemealtı ilçesine taşınması gündemde olan ve Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan 144 bin 523 metrekare yüzölçümlü otogar alanı 620 milyon 650 bin lira, 4 bin 783 metrekare yüzölçümlü akaryakıt istasyon alanı ise 25 milyon 300 bin lira bedel üzerinden 5 Haziran'da saat 14.00 ve 14.30'da Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılacak ihalelerle satışa çıkarılacak.

İhale bedelleri peşin olarak ya da yüzde 25'i peşin, kalanı bir yılda taksitler halinde ödenecek ve taksitli satışlarda kanuni faiz oranı uygulanacak. İhalesi yapılacak taşınmazlarla ilgili bilgi, Büyükşehir Belediyesinin web (www.antalya.bel.tr) adresinden veya Büyükşehir Belediyesi Emlak Şube Müdürlüğünden detaylı edinilebilecek.