Van'da "en güzel buzağı" yarışması

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VAN (AA) - Van'da hayvancılığı teşvik etmek amacıyla Gevaş Belediyesi ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gevaş Meslek Yüksek Okulu tarafından "En güzel buzağı" yarışması düzenlendi.

Meslek Yüksek Okulu bahçesinde düzenlenen yarışmada, ilçeye bağlı köylerde yaşayan çiftçiler 9 buzağı ile katıldı.

Hayvan sahiplerinin özenle süsledikleri ve bakımını yaptıkları buzağılar, jüri önünde birincilik için boy gösterdi.

Çok sayıda vatandaşın izlediği yarışma, renkli görüntülere sahne oldu.

Programda konuşan Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, ilçeye yakışır etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tarım ve hayvancılığın çok ön planda olduğu ilçede, bununla ilgili algı yaratmak istediklerini anlatan Hakan, şunları söyledi:

"Hayvancılık dünyada ve Avrupa'nın pek çok ülkesinde en önde gelen ekonomik değerdir. Ülkeleri ayakta tutan bütün ekonomik alt yapının temelini oluşturan bir sektördür. Gevaş'ın hayvancılık potansiyelini gündeme getirmek ve bununla ilgili algı oluşturmak, bilimsel bir ortamda bu işin yapılabileceğini, insanların bundan para kazanabileceğini ve modern dünyada çok önemsenen bir iş olduğunu göstermek amacıyla bu etkinliği düzenledik."

Hakan, etkinliği, önümüzdeki yıl hayvancılık festivali adı altında genişletmeyi planladıklarını kaydetti.

Gevaş MYO Müdürü Doç. Dr. Erkan Düz ise hayvansal ürünlerin olmadığı bir kahvaltıyı herkesin eksik gördüğünü ifade ederek, yarışmayla üretici ve tüketiciyi buluşturmak istediklerini aktardı.

Konuşmaların ardından jüri üyelerinin puanlaması sonucu buzağıları dereceye giren Cüneyt Beyazıt'a tam, Kadir Gencer'e yarım ve Yıldırım Bora'ya çeyrek altın verildi.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Şahin Kocaköse, Gıda ve Tarım İlçe Müdürü Suat Özek, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.