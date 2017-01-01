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Siirt'te Anneler Günü etkinliği

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:00

SİİRT (AA) - Siirt Aile Destek Merkezince (ADEM), 14 Mayıs Anneler Günü dolaysıyla etkinlik gerçekleştirildi.

İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan ADEM İl Koordinatörü Nurten Temiz, 2014'te 2 mahallede merkezlerin açıldığını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan aldıkları müjdeyle merkez sayısını 5'e çıkaracaklarını söyledi.

Merkezlerde beceriden sanatsal eğitime kadar her türlü eğitimin verildiğini kaydeden Temiz, geleceği oluşturan çocuklar için de oyun odaları oluşturulduğunu bildirdi.

Siirt'te bazı mahalleler sosyal tesislerden yoksun olduğu için merkezlerin önemin daha da artığını dile getiren Temiz, şöyle konuştu:

"Ailelerin sadece televizyon karşısında zaman öldürmeleri yerine merkezdeki kurslarda meslek sahibi olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Merkezde, aşçılık, dikiş, nakış, boyama, ebru, hat sanatı, Kur'an kursu, okuma ve yazma öğrenmelerini sağlıyoruz. Şu ana kadar 370 öğrencimizi mezun ettik. Her dönem bunun sayısı değişiyor. Şu an kurs gören 250 öğrencimiz var."

Temiz, tüm annelerin Anneler Günü'nü de kutladı.

Daha sonra yılın anneleri olarak seçilen 3 anneye Vali Mustafa Tutulmaz'ın eşi Fatma Tutulmaz çeyrek altın hediye etti.

Kursiyerlerden 18 yaşındaki Esra Aşkara'nın, yakın bir arkadaşının annesinin vefatından etkilenerek kaleme aldığı şiiri okuduğu etkinlikte, Siirt İlim, Spor, Kültür, Araştırma Vakfı (SİSKAV) yerel sanatçıları müzik dinletisi sundu.


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