Muş'ta terör operasyonu

MUŞ (AA) - Muş'un Hasköy ilçesinde araziye döşenmiş 3 el yapımı patlayıcı madde düzeneği ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce Koğuktaş köyü Kuri Tepe mevkisinde bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye döşenmiş 3 el yapımı patlayıcı madde düzeneği, 5 metre nakil kablosu, 6 orta boy pil ve orta boy şeffaf naylon ele geçirildiği belirtildi.
Olayla ilgili adli işlemlere başlanıldığı aktarılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kesintisiz sürdürülecektir. Duyarlı vatandaşlarımızın her türlü ihbarları, emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracaktır." ifadesine yer verildi.