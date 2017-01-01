Muş'ta sosyal medyadan terör propagandası iddiası

MUŞ (AA) - Muş'ta sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 2 kişi hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Korkut ilçesinin Altınova beldesinde ve Bulanık ilçesinin Yazbaşı köyünde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranırken Malazgirt ilçesi Mollabaki köyünde yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında yakalanan şüphelinin işlemlerinin de sürdüğü kaydedildi.