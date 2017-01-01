Hünnaplı lokum yaptı belediyeden destek aldı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde Serkan Çevirgen, bahçesinde yetiştirdiği hünnaplarla lokum sektörüne girdi. Hünnaplı lokumu 25 liradan satmaya başlayan Çevirgen'i Demirci Belediyesi destekleme kararı aldı.

Çevirgen, Demirci Belediyesinin geçen yıl geliştirdiği proje çerçevesinde ilçede yaygın olarak yetişen hünnabın her mevsimde ve daha fazla tüketilmesi için girişimde bulundu.

Bahçesinde yetiştirdiği hünnapla lokum sektörüne giren Çevirgen, talep fazla olunca bir fabrika ile anlaştı. Hünnaplı lokumu piyasaya süren Çevirgen'e Demirci Belediyesi de destek olma kararı aldı.

- "Yüzde 100 doğal"

Serkan Çevirgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hünnaplı lokumu üreterek meyvenin tanıtımına da katkıda bulunduğunu ifade etti.

Kendisine ait bahçede hünnap yetiştirdiğini anlatan Çevirgen, "Hünnap meyvesini daha faklı nasıl değerlendirebiliriz de para kazanabiliriz diye çalışma yürütürken lokum yapma kararını aldık. Kendi topladığımız hünnabı lokum üreten fabrikaya gönderip bunu lokuma çevirerek müşterilerimize farklı bir lezzet sunuyoruz." dedi.

Çevirgen, ürettikleri lokumun koruyucu ve katkı maddesi içermediğini belirterek, şunları söyledi:

"Lokum için yüzde yüz doğal olması için çok uğraştık ve başardık. Hünnap lokumunu raflarımıza yerleştirdikten sonra lezzeti tadan müşterilerimden çok iyi tepkiler aldım. Hasta ve yaşlı ziyaretlerine gitmek isteyenler, misafirliğe gitmek isteyenler hünnap lokumunu tercih ediyorlar."

Çevirgen, hünnap kolonyası ve çikolatası yapmak için de çalışmalar başlattıklarını aktardı.

- Belediye destekleme kararı aldı

Hünnap meyvesi ile ilgili projeler geliştiren Belediye Başkanı Selami Selçuk, Çevirgen'i bu girişiminden dolayı destekleyeceklerini söyledi.

Selçik, "Genç girişimcimiz Selçuk Çevirgen, Demirci'nin kırmızı altını olan şifalı hünnap meyvesinin lokumunu üreterek güzel bir çalışmaya imza attı. Belediye olarak bu lokumun tanıtımı için gerekli desteği vereceğiz. Hünnap meyvesinin üretimi için belediyemiz olarak yeni bir proje üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.