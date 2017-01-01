Konya'daki tarihi eser operasyonu

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KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde bir hafriyat firmasına ait iş yerinin bahçesinde yapılan kazıda bulunan ve 2 bin 700 yıllık olduğu iddia edilen stelin, İvriz Kaya anıtları ilham alınarak yapılmış taklit örnek olduğu belirtildi.

Ereğli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki Kocadağ hafriyat şirketinin bahçesinde 3 Mayıs'ta Ereğli Müze Müdürlüğü denetiminde yapılan kazıda çıkarılan ve ayak kısmı bulunmayan tarihi eserin müze müdürlüğüne getirildiği belirtildi.

Söz konusu stelin, kepçe yardımıyla yapılan kazı sonrası kürek yardımıyla çıkartıldığı ve emniyetli bir şekilde ipek halatlarla bağlanarak müzeye nakledildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan kazı sırasında taşın yumuşak dokusu nedeniyle ve önceden taşınırken örselenmesinden dolayı yüzeyinde küçük kırıklar ve kopmalar meydana gelmiştir. Söz konusu stelin ayak kısmının önceden kırıldığı tespit edilmiştir. Yapılan bütün aramalara rağmen gömüldüğü yerde bulunamamıştır. Müze bahçesinde emniyetli bir şekilde tek parça halinde taşınan stel, üzerindeki çamurundan arındırılması amacıyla su ve yumuşak uçlu plastik fırça yardımıyla toprağından ve çamurundan arındırılmıştır."

- Stel, İvriz Kaya anıtları ilham alınarak yapılmış

Açıklamada, konu ile ilgili olarak Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığının rapor talebi üzerine Konya Müze Müdürlüğünden uzman personel istendiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"5 Mayıs 2017 tarihinde Konya Müzesi'nden gelen 4 uzman ile birlikte oluşturulan 5 kişilik komisyon marifetiyle stelin değerlendirmesi yapılmıştır. Ele geçirilen kabartma taşın bir yıl önce gündeme gelen ve sosyal medyada yer alan kaya kabartması olduğu tespit edilmiştir. Kabartma stel, volkanik pembe andezit taşından yapılmıştır. Bölge müzelerindeki eserler ile İvriz Kaya anıtlarıyla karşılaştırılan stelin, dönem özelliği yansıtmadığı, İvriz Kaya anıtları ilham alınarak yapılmış sahte- taklit bir örnek olduğu kanaatine varılarak, rapor düzenlenmiştir. Ayrıca stelin üzerine eski süsü vermek amacıyla kimyasal bir madde sürüldüğü ve sarımtırak bir görüntü elde edildiği tespit edilmiştir."

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

- Olayın geçmişi

Konya'nın Ereğli ilçesinde geçen yıl mart ayında, Anafartalar Caddesi'ndeki bir inşaatın temel kazısında bulunan, Geç Hitit dönemine ait ve 2 bin 700 yıllık olduğu belirtilen stelin Adana'da 6 milyon liraya satıldığı iddia edilmişti. İddialar üzerine Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, Ereğli ilçesinde bir hafriyat firmasına ait iş yerinin bahçesinde, 3 Mayıs'ta 2 bin 700 yıllık olduğu belirtilen stel bulunmuş, olayla ilgili hafriyat işlerini yapan şirketin sahibi M.A.K. ve hafriyat yapılan inşaatın sahibi A.A. gözaltına alınmıştı.