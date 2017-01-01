Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Alper'in kazada ölmesi

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MUĞLA (AA) - Geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Başsavcı Mustafa Alper'in Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde yaşayan ailesi, acı haberin ardından taziyeleri kabul etti.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in ölüm haberini alan Kavaklıdere ilçesinde yaşayan annesi Ulviye Alper, büyük üzüntü yaşadı. Alper ailesinin yaşadığı eve Türk bayrakları asıldı. Mustafa Alper'in babasının ise bir süre önce vefat ettiği öğrenildi.

Olayı haber alan yakınları, Alper ailesini ziyaret ederek, başsağlığı dileklerini iletti.

Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli hukuk adamlarından birini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Demir, "Mustafa Bey, Kavaklıderemizin yetiştirdiği önemli hukuk adamlarından bir tanesiydi. Kendisini elim bir kazada kaybetmenin acısını yaşarken tüm sevenlerine, Kavaklıderemize, hukuk camiasına ve ülkemize baş sağlığı diliyorum." dedi.

Eski Kavaklıdere Belediye Başkanı Nuray Bozyer de Mustafa Alper'in bir "15 Temmuz kahramanı" olduğunu vurguladı. Alper'in Denizli'de, 15 Temmuz'daki talimatlarıyla darbe kalkışmasını önlediğini belirten Bozyer, "İlçemiz ve ülkemiz için değerli bir insan ve hukuk adamıydı. Üzüntülüyüz. Bu mübarek günde mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Alper'in yakını Kasım Özkan, merhum başsavcı Alper'in dürüstlüğü, efendiliği ve saygılı olmasıyla tanındığını, annesi haricindeki diğer yakınlarının, ölüm haberini alır almaz Denizli'ye gittiğini söyledi.







