Adana'da FETÖ/PDY sanıklarına hapis cezası

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ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan 6 sanıktan 3'üne, 7 yıl 6 ay ila 10 yıl 5 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Mustafa İspir Ünal ile avukatı hazır bulundu. Örgütün Yumurtalık ilçesi sözde imamı olduğu öne sürülen tutuklu Nihat Yaşar ile örgütün "ev abisi" Kemal Kayboz ise Ceyhan M Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanıklar Mustafa G, Fesih V. ve İbrahim K. ise duruşmaya gelmedi.

Sanık Yaşar savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek Yumurtalık ilçesinde bulunan terör örgütüne ait evlere ders vermek amacıyla gittiğini iddia etti.

Diğer sanıklarda suçlamaları kabul etmedi.

İddia makamı ise bir önceki celsede verdiği sanıkların "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hapisle cezalandırılması yönündeki mütalaasını yineledi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Yaşar'ı 10 yıl 5 ay, Kayboz'u 9 yıl, tutuksuz sanık Ünal'ı ise 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı, diğer sanıkların beraatine karar verdi.