Merhum Haydar Aliyev'in ismi Erzurum'da yaşatılacak

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ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, Azerbaycan'ın kurucu cumhurbaşkanı merhum Haydar Aliyev'in adı taşıyan park ile Azerbaycan Caddesi, törenle açıldı.

Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa semtinde 50 dönümlük araziden oluşan park ile caddenin açılış töreni, Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İki ülke arasında dostluk ve kardeşliğin devam etmesi adına gerçekleşen açılışta konuşan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, "Azerbaycan Caddesi" ve "Haydar Aliyev Parkı" açılışından gurur duyduğunu söyledi.

Azizoğlu, "Kardeşliğin bağlarının güçlenmesi ve beraberlik temennisinde olduğumuz Azerbaycan'a yakın olan kahramanlar diye Erzurum'da belediyemizin yaptığı parkın Azerbaycan'ın kurucusu büyük lider Haydar Aliyev'in adına tescil edilmiş olmasını memnuniyetle ifade ediyorum" dedi.

Parkın bulunduğu caddeye "Azerbaycan Caddesi" adının verilmesinin de ayrı gurur tablosu olduğunu belirten Azizoğlu, şöyle konuştu:

"Azerbaycan 1991 yılında bağımsızlığını ilan ettikten sonra bölgesinde gelişen ülkelerin başında gelmektedir. Bundan 100 yıl önce Mehmet Emin Resulzade 'bir kere yükselen bayrak bir daha inmez' demişti. Azerbaycan bayrağı da gönderde dalgalanmaya başladı ve bir daha inmeyecek. Azerbaycan ve Anadolu Türkleri bu ay yıldızlı iki bayrağı gönderde kıyamete kadar dalgalandırmak için söz ve iman birliği etmişlerdir. Bu parkın ve caddenin de bu gönüldaşlığın ve kardeşliğin simgesi olmasını temenni ediyorum."

Azerbaycan'ın Kars Başkonsolos Nuri Guliyev de Haydar Aliyev'in Türk dünyasının önemli devlet adamlarından birisi olduğunu ifade etti.

Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının kardeşliği simgelediğini dile getiren Guliyev, "Gelecekte güçlü olmamızın temeli bayraklarımızın her zaman yan yana olmasına bağlıdır. Dünyanın hangi ülkelerinin bayrakları yan yana ve bir arada durduğu zaman bu kadar güze durabilir. Bayraklarımızın rengi, hilali, yıldızı ve insanlarımızın yüreklerindeki dostluklar iki devletimizin bağlarını yaşatıyor. Bunun için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Önemli devlet adamlarının isimlerini yaşatmak istediklerini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise bir millet iki devlet kavramının hayata geçirilmesi ve insanlar tarafından yaşatılması için parka "Haydar Aliyev Parkı" adının verilmesine karar verdiklerini ifade etti.

Sekmen, şöyle konuştu: "Azeri kardeşlerimizin gönlünde taht kuran büyük devlet adamı Haydar Aliyev parkı 50 dönümlük alanda yürüyüş ve bisiklet yolu, parklar ve ağaçların olduğu yere yapıldı. Burada büyük devlet adamı ve liderin ismi olsun istedik. Caddenin ismini de Azerbaycan Caddesi olarak verdik ki dost ve kardeş ülkenin hem adı hem de liderinin ismi burada halkımızın arasında yaşasın."

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve protokol defteri imzalandı.



