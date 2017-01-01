ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısının trafik kazasında hayatını kaybetmesi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 20:47

DENİZLİ (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Süleyman Kocasert, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in ve makam şoförünün kederli ailesine başsağlığı, yaralı olan koruması Ramazan Uğur'a acil şifalar diledi.

Kocasert, yaptığı yazılı açıklamada, bugün meydana gelen elim trafik kazasında Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli'yi kaybetmelerini derin bir üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.

"Başsavcımızın ve makam şoförünün kederli ailesine başsağlığı, yaralı olduğunu öğrendiğimiz koruması Ramazan Uğur'a acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullanan Kocasert, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Mustafa Alper, devletine ve milletine gönülden bağlı ve son derece kararlı bir hukuk adamıydı. Başarılı çalışmalarından dolayı tıpkı daha önceki görev yerlerinde olduğu gibi ilimizde de kısa sürede kendisini sevdirmişti. Elbette acımız çok büyük. Denizli için yaptığı işleri hiçbir zaman unutmayacağız. Halkımızın gönlünde ve hatıralarında yaşamaya devam edecek."

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden de "İlimiz Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in 10 Mayıs'ta geçirmiş olduğu elim trafik kazasında vefat etmesi nedeniyle, üniversitemizde devam eden Türkiye Koç Spor Fest Üniversite Oyunları kapsamında 11 Mayıs'ta Rektörlük Tören Alanında yapılacak olan Şebnem Ferah konseri iptal edilmiştir." şeklinde açıklama yapıldı.

İLGİLİ HABERLER
Denizli'de cinayet: 1 ölü
YEREL

DENİZLİ'DE CİNAYET: 1 ÖLÜ
Denizli Ticaret Borsası
YEREL

DENİZLİ TİCARET BORSASI
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Alper'in kazada ölmesi
YEREL

DENİZLİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI ALPER'İN KAZADA ÖLMESİ

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Alper'in kazada ölmesi
YEREL

DENİZLİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI ALPER'İN KAZADA ÖLMESİ
Başkan Zolan'dan Başsavcı kazasıyla ilgili taziye mesajı
YEREL

BAŞKAN ZOLAN'DAN BAŞSAVCI KAZASIYLA İLGİLİ TAZİYE MESAJI
GÜNCELLEME - Denizli Cumhuriyet Başsavcısı kazada öldü
YEREL

GÜNCELLEME - DENİZLİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI KAZADA ÖLDÜ
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı kazada öldü
YEREL

DENİZLİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI KAZADA ÖLDÜ
Denizli'de trafik kazası: 1 ölü
YEREL

DENİZLİ'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Denizli'de 2 kişiye asitli saldırı
YEREL

DENİZLİ'DE 2 KİŞİYE ASİTLİ SALDIRI
Denizli'de şiddetli rüzgar
YEREL

DENİZLİ'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR
Vali Altıparmak, halkın sorunlarını dinledi
YEREL

VALİ ALTIPARMAK, HALKIN SORUNLARINI DİNLEDİ
Başkan Zolan'dan Berat Kandili mesajı
YEREL

BAŞKAN ZOLAN'DAN BERAT KANDİLİ MESAJI
Pamukkaleliler dertlerini anlatıyor
YEREL

PAMUKKALELİLER DERTLERİNİ ANLATIYOR
770 kursiyerden 2 bin 700 eser
YEREL

770 KURSİYERDEN 2 BİN 700 ESER
Denizli'de orman yangını
YEREL

DENİZLİ'DE ORMAN YANGINI
EN ÇOK OKUNANLAR
iPhone'a sıra dışı dayanıklılık testi!
TEKNOLOJİ

EKSİ 196 DERECE SOĞUKTA İPHONE 7 TESTİ!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!