Denizli Cumhuriyet Başsavcısının trafik kazasında hayatını kaybetmesi

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DENİZLİ (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Süleyman Kocasert, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in ve makam şoförünün kederli ailesine başsağlığı, yaralı olan koruması Ramazan Uğur'a acil şifalar diledi.

Kocasert, yaptığı yazılı açıklamada, bugün meydana gelen elim trafik kazasında Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli'yi kaybetmelerini derin bir üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.

"Başsavcımızın ve makam şoförünün kederli ailesine başsağlığı, yaralı olduğunu öğrendiğimiz koruması Ramazan Uğur'a acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullanan Kocasert, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Mustafa Alper, devletine ve milletine gönülden bağlı ve son derece kararlı bir hukuk adamıydı. Başarılı çalışmalarından dolayı tıpkı daha önceki görev yerlerinde olduğu gibi ilimizde de kısa sürede kendisini sevdirmişti. Elbette acımız çok büyük. Denizli için yaptığı işleri hiçbir zaman unutmayacağız. Halkımızın gönlünde ve hatıralarında yaşamaya devam edecek."

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden de "İlimiz Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in 10 Mayıs'ta geçirmiş olduğu elim trafik kazasında vefat etmesi nedeniyle, üniversitemizde devam eden Türkiye Koç Spor Fest Üniversite Oyunları kapsamında 11 Mayıs'ta Rektörlük Tören Alanında yapılacak olan Şebnem Ferah konseri iptal edilmiştir." şeklinde açıklama yapıldı.