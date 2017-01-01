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Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Alper'in kazada ölmesi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 00:19

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, trafik kazasında hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper hakkında "Hakikaten muhteşem bir adalet adamıydı, hukuk adamıydı. İyi ve kadim bir dosttu. Sağlam bir memleket evladıydı. Bir Anadolu çocuğuydu." dedi.

Zeybekci, kazada hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcı Mustafa Alper'in Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi'nde bulunan adliye lojmanlarındaki evine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Zeybekci, Berat Kandili'nin olduğu bu mübarek günde elim bir kaza sonucu Başsavcı Mustafa Alper ve şoförünü kaybettiklerini ifade etti.

Alper ve şoförüne Allah'tan rahmet dileyen Zeybekci, şöyle konuştu:

"Mekanları cennet olsun. Rabbim onları sevdikleriyle, aileleriyle, çocuklarıyla cennetinde kavuştursun. Bugün yoğun bir programdan sonra ancak gelebildik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını getirdik. Muhtemelen kendisi de telefonla arayacaktır. Kendisi de Sayın Başsavcımızı tanırdı. Kendisi de dua edeceğini söyledi. Mekanı cennet olsun. Üzgünüz. Hakikaten muhteşem bir adalet adamıydı, hukuk adamıydı. İyi ve kadim bir dosttu. Sağlam bir memleket evladıydı. Bir Anadolu çocuğuydu. Kaybı oldukça acıydı bizim için. Mekanı cennet olsun diyorum. Allah rahmet eylesin. Kandiliniz mübarek olsun."

Bakan Zeybekci daha sonra kazada hayatını kaybeden makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin 1200 Evler Mahallesi'ndeki evine taziye ziyaretinde bulunarak aileye başsağlığı diledi.



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