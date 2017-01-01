Tunceli'ye 200 kişilik kız yurdu

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TUNCELİ (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) Tunceli'de yaptırılacak 200 kişilik kız yurdunun inşaatına başlandı.

Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Merkez Moğultay Mahallesi'nde yapımına başlanan kız yurdunun Tunceli için önemli bir yatırım olduğuna dikkati çekti. Cengiz, şunları söyledi:

"Tunceli, kız çocuklarının okuma oranına göre Türkiye'de ilk sıralarda yer alıyor. Bizler de kız çocuklarımızın eğitimine katkı sunmak, ilçelerden ve köylerden gelen çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitimlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla bir dizi girişimde bulunduk. Çabalarımız sonucu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından ilimize 200 kişilik kız yurdu yapımı için söz verdi. 28 Aralık 2016'da ihalesi yapılan yurdun inşaat çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Çalışmaları en kısa sürede tamamlayıp TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılımıyla açılışını yapmayı planlamaktayız."

Cengiz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Tunceli Valisi Osman Kaymak'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.