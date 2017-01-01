Suriyeli sığınmacıların çocukları aşılanıyor

HATAY (AA) - Suriye'deki iç savaştan kaçarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen Suriyeli ailelerin çocuklarına ikinci doz aşıları yapılmaya başlandı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ekipleri, Reyhanlı'daki Suriyeli 0-59 aylık çocukların ikinci doz aşılarını, bulundukları mahallenin sağlık ocaklarında yapıyor.
Çocuklara, kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve Hepatit B aşısı aşıları uygulanıyor.
Bu kapsamda Reyhanlı'da yaklaşık 14 bin Suriyeli çocuğa aşı yapılacağı bildirildi.