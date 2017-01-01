Suriye'ye insani yardımlar

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HATAY (AA) - Türk Kızılayı ve çeşitli derneklerce, Suriye'nin Şam, Hama ve Han Şeyhun bölgelerinden iç savaş nedeniyle göç etmek zorunda kalan aileler ve Lazkiye kırsalındaki kamplarda yaşayan Suriyelilere 4 tır insani yardım gönderildi.

Avrasya Vakfı Suriye Yardım Koordinatörü Abdurrahman Dede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda yardımlara devam etiklerini söyledi.

Geçtiğimiz aylarda Şam, Hama ve Han Şeyhun bölgelerinden İdlib kırsalına ailelerin geldiğini hatırlatan Dede, "İnsanların en temel ihtiyaçlarından biri de barınma ihtiyacıdır. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan bölgelere 250 çadır gönderip ailelere teslim ettik." dedi.

Öte yandan, Türk Kızılayı ve Heybe İnsani Yardım Derneği tarafından hazırlanan 3 tır insani yardım, Yayladağı ilçesine geldi.

İçerisinde çocuk ve yetişkin kıyafetleri ile suyun olduğu yardımlar, Güveççi mevkisinde insani yardımların geçişi için açılan noktadan geçerek Suriye araçlarına yüklendi.

Yardımların, Lazkiye ve İdlib kırsalındaki sınır bölgesine kurulan kamplarda dağıtılacağı öğrenildi.



