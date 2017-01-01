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GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 12:12

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Gökhan Binici (37) idaresindeki 09 US 530 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 87. kilometresinde yol kenarındaki cepte park halinde duran boş römorka çaparak şarampole devrildi.

Araçta bulunan Suat Ürküt, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilde sıkışan sürücü ile Ulviye Binici (78), Necla (43) ve oğlu Görkem Ürküt (14), AFAD ekiplerince çıkarılarak Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerinde ölen Suat Ürküt'ün eşi Necla Ürküt Sandıklı Devlet Hastanesinde, Ulviye Binici de sevk edildiği Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diyer yaralılardan Görkem Ürküt ve Gökhan Binici'nin Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesindeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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