GÜNCELLEME -Trabzon'da mobilya fabrikasında yangın

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TRABZON (AA) - Trabzon'da mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Arsin ilçesinde bulunan Arsin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra ilçe belediyesi itfaiye ekipleri de müdahale etti.

112 acil servis ekiplerinin de olay yerine gönderildiği yangın sırasında, hortumun patlaması sonucu bir itfaiye eri kolundan yaralandı.

Yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının, fabrikanın yönetim binasına sıçrama ihtimaline karşı da buradaki evraklar, çalışanlar tarafından araçlara yüklenerek başka bir yere taşındı.

Ayrıca, soğutma işlemleri devam ederken fenalaşan bazı çalışanlara da acil servis ekipleri müdahale etti.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Arsin Belediye Başkanı Erdem Şen ile Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu da olay yerine gelerek ilgililerden bilgi aldı.

- "Yangının büyük ihtimal elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor"

Arsin Belediye Başkanı Erdem Şen, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının saat 08.00 sularında başladığını belirterek "Bu fabrikamız Arsin Organize Sanayi Bölgemizin en büyük işletmelerinden biri ve 27 dönüm arazi üzerine kurulu büyük bir ana fabrikası var." dedi.

Yangının elektrik kontağından çıktığının düşünüldüğünü belirten Şen, "Normal bir yangında 7 dakikada yangın etrafı sarıyor ama bu mobilya mağazası olduğu için süngerinden, ahşabından, malzemelerinden 3 ile 5 dakikada her tarafı etkileyebiliyor. Haber alır almaz buraya geldik." dedi.

- "Yangın master planı yapılması lazım"

Şen, yangına Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra ilçe belediyesi ekiplerinin de müdahale ettiğine dikkati çekerek "AFAD, 112, bütün herkes burada. Sevindirici olan tek şey Allah'a şükür can kaybı yok ancak bir itfaiye erimizin yangına müdahale anında büyük ihtimal kolu kırıldı." dedi.

Organize Sanayi Bölgesindeki bir yıl içinde birden çok yangın çıktığını aktaran Şen, şunları kaydetti:

"Belki daha dikkati olmamız lazım. Belki bir yangın master planı yapılması lazım. Belediyelerin itfaiye eri almasında maalesef KPSS şartı getirildi. Bunun kendi yerel imkanlarıyla seçilmesi lazım ve güçlü kuvvetli olan kişilerden seçme imkanı olması lazım ki bu güçlendirilmeli."