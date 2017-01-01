Ordu'da mayıs ayında kar temizleme çalışması

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ORDU (AA) - Ordu'da kışın sert geçtiği bölgelerde bahar aylarında bile erimeyen kar yığınları nedeniyle yol açma çalışması yürütülüyor.

Belediye ekipleri, Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda ve Mesudiye ilçesinin bazı yaylalarında kışın yağan kar sonrası oluşan kürtüklerin (kuytu yerlere toplanan kar ya da kum yığını) kapattığı oba yollarını açmak için çalışma yapıyor.

Ekiplerin kürtük temizleme çalışmasının ay sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mayıs ayı olmasına rağmen karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Yaylada bazı oba yollarımız kış aylarında kardan kapanmıştı. Şimdi bu yolların açılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Türkiye'nin bazı bölgelerinde havaların ısınmasıyla denize dahi girildiğini ancak burada karla mücadele edildiğini belirten Kaya, özellikle besicilerin yaylalara başlattıkları göç nedeniyle çalışmalara ağırlık verdiklerini söyledi.

Kaya, birçok obanın yolunun kar kürtüklerinden dolayı kapalı olduğunu, bu yolların ulaşıma açılması için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Çalışmaların Ertaş, Kavlıca, Hümmetli, Sinanlı, Mağden, Yassıyurt, Arpalık, Orta, Harlakı, Soğanözü ve Dereyurt obalarında yapıldığını ifade eden Kaya, "Çalışmalarımızın tahmini olarak mayıs ayı sonuna kadar sürmesi planlanıyor. İnşallah hiçbir oba yolumuz kapalı olmayacak. Hepsini ulaşıma açarak besicilerimizin sıkıntı yaşamasının önüne geçeceğiz." diye konuştu.

Kaya, benzer çalışmanın Mesudiye ilçesine bağlı Yukarı Gökçe, Doğançam, Aşağı Gökçe, Beşpınar ve Bayraklı yaylalarında da sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.