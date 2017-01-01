Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hüseyin Baş (70) yönetimindeki 55 RF 710 plakalı otomobil, Samsun-Ordu karayolu Ulaş Sapağı mevkisinde çalışma nedeniyle trafiğin çift yönlü verildiği yolda karşı yönden gelen Ali Gürdağ (46) idaresindeki 55 AOK 96 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Hüseyin Baş ve eşi Saliha Baş (69) ile Bülent Doğru (46) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.