Belediyeden çiftçilere 260 bin domates fidesi

MERSİN (AA) - Mersin'de domates üretimini teşvik etmek ve çeşidi artırmak amacıyla Çamlıyayla ilçesinde üreticilere 260 bin domates fidesi dağıtıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Çamlıyayla İlçesinde Alternatif Domates Çeşitleri Üretimini Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında üreticilere desteklerin sürdürüldüğü belirtildi.
İlçede alternatif domates çeşitlerinin yaygınlaştırılması için talepler doğrultusunda yöre şartlarına uygun, pazar değeri yüksek domates çeşitleri üretiminin teşvik edilmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, projeyle Belçınar, Darıpınarı, Kisecik, Sarıkavak ve Sebil mahallelerinde üreticilere 260 bin domates fidesi dağıtıldığı ifade edildi.
Açıklamada, domates fideleri dağıtılmadan önce üreticilere eğitim verildiği, ardından da fidelerin toprakla buluşturulduğu kaydedildi.