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Erzurum'da terör operasyonu

11 Mayıs 2017 Perşembe, 13:44
Erzurum'da terör operasyonu

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Karayazı ilçesinde güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda tespit edilen sığınaklarda çok sayıda mühimmat, silah ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Karayazı ilçesi Savacık Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK'ya karşı yürütülen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Şükrü Şahin 17-09 Operasyonu'nun hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

9 Mayıs 2017'de başlayan geniş çaplı operasyonda 3 yeni sığınak daha tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Tespit edilen sığınak sayısının 6'ya yükseldiği operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi de ele geçirildi. Sığınaklarda yapılan aramada, 33 el yapımı el bombası, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 18 paket havai fişek, 4 bin 98 adet piyade tüfeği mühimmatı, bir adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı, bir adet keskin nişancı silah dürbünü, 3 adet düdüklü tencere içerisine tuzaklanmış patlayıcı, el yapımı patlayıcı madde düzeneği yapımında kullanılan 200 metre elektrik kablosu, çok sayıda çivi, koli bantları, piknik tüpü, pil bloğu, akü ile bol miktarda yiyecek ve kıyafet ele geçirildi."

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