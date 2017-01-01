Aşık Veysel Hollanda'da anılacak

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SİVAS (AA) - Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, Sivas Şehir Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği ile Hollanda Sivaslılar Platformu'nun düzenleyeceği programlarla Hollanda'da anılacak.

Sivas Şehir Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Halk Müziği ve aşıklık geleneğinde önemli bir yere sahip olan ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu için ölümünün 44. yılında Hollanda'nın üç şehrinde anma programları düzenlenecek.

Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde, "Dostlar bizi hatırlasın" adı altında gerçekleştirilecek programlara, Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçıları Sait Döşkaya ve Cafer Üvenç katılacak. Aşık Veysel'in hayatının slaytlar eşliğinde anlatılacağı ve türkülerinin seslendirileceği etkinlikler 17-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İlk program 19 Mayıs'ta Amsterdam'da, diğer anma programları da sırasıyla Den Haag, Arnhem ve Lahey kentlerinde yapılacak.

Daha önce çeşitli etkinliklerle değişik ülkelerde hayatı anlatılarak eserleri seslendirilen Aşık Veysel Şatıroğlu için Hollanda'da yapılacak bu programlar, gelecek yıl ise yurt dışından konuşmacı ve sanatçıların katılımıyla ozanın köyü olan Şarkışla'nın Sivrialan köyünde düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen dernek başkanı Ahat Türkmenoğlu, Hollanda'da yapılacak anma programlarını Hollanda Sivaslılar Platformu ile planladıklarını belirtti.

Programlar hakkında bilgi veren Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Aşık Veysel gibi önemli değerlerimizin ülke dışında da tanıtılmasını sağlamak için bir dizi temaslarımız oluyor. Bunun ilkini Hollanda Sivaslılar Platformu ve Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte yaptık. Önümüzdeki yıl, Yunus Emre Enstitüsü bilim adamlarını ve projeye destek veren Hollanda'daki gurbetçilerimizi Sivrialan köyünde ağırlamayı düşünüyoruz. Buna benzer projelerimize diğer ülkelerdeki Sivaslı dernekleri ya da platformları ile devam edeceğiz."