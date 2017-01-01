ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Aşık Veysel Hollanda'da anılacak

11 Mayıs 2017 Perşembe, 14:30

SİVAS (AA) - Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, Sivas Şehir Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği ile Hollanda Sivaslılar Platformu'nun düzenleyeceği programlarla Hollanda'da anılacak.

Sivas Şehir Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Halk Müziği ve aşıklık geleneğinde önemli bir yere sahip olan ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu için ölümünün 44. yılında Hollanda'nın üç şehrinde anma programları düzenlenecek.

Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde, "Dostlar bizi hatırlasın" adı altında gerçekleştirilecek programlara, Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçıları Sait Döşkaya ve Cafer Üvenç katılacak. Aşık Veysel'in hayatının slaytlar eşliğinde anlatılacağı ve türkülerinin seslendirileceği etkinlikler 17-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İlk program 19 Mayıs'ta Amsterdam'da, diğer anma programları da sırasıyla Den Haag, Arnhem ve Lahey kentlerinde yapılacak.

Daha önce çeşitli etkinliklerle değişik ülkelerde hayatı anlatılarak eserleri seslendirilen Aşık Veysel Şatıroğlu için Hollanda'da yapılacak bu programlar, gelecek yıl ise yurt dışından konuşmacı ve sanatçıların katılımıyla ozanın köyü olan Şarkışla'nın Sivrialan köyünde düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen dernek başkanı Ahat Türkmenoğlu, Hollanda'da yapılacak anma programlarını Hollanda Sivaslılar Platformu ile planladıklarını belirtti.

Programlar hakkında bilgi veren Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Aşık Veysel gibi önemli değerlerimizin ülke dışında da tanıtılmasını sağlamak için bir dizi temaslarımız oluyor. Bunun ilkini Hollanda Sivaslılar Platformu ve Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte yaptık. Önümüzdeki yıl, Yunus Emre Enstitüsü bilim adamlarını ve projeye destek veren Hollanda'daki gurbetçilerimizi Sivrialan köyünde ağırlamayı düşünüyoruz. Buna benzer projelerimize diğer ülkelerdeki Sivaslı dernekleri ya da platformları ile devam edeceğiz."

İLGİLİ HABERLER
Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçının biletleri satışa sunuldu
YEREL

SİVASSPOR, EVKUR YENİ MALATYASPOR MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA SUNULDU
Türk Ocakları Sivas Şubesi'nden Atatürk'e hakarete tepki
YEREL

TÜRK OCAKLARI SİVAS ŞUBESİ'NDEN ATATÜRK'E HAKARETE TEPKİ
Sivas'ta vakıf kuranlar için Mevlit okutuldu
YEREL

SİVAS'TA VAKIF KURANLAR İÇİN MEVLİT OKUTULDU
Sivas'ta sözleşme erler yemin etti
YEREL

SİVAS'TA SÖZLEŞME ERLER YEMİN ETTİ
Sivas'ta Engelliler Haftası kutlandı
YEREL

SİVAS'TA ENGELLİLER HAFTASI KUTLANDI
Sivasspor, Sevgi Evleri'nde kalan çocukları sevindirdi
YEREL

SİVASSPOR, SEVGİ EVLERİ'NDE KALAN ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ
Sivasspor'da şampiyonluk hesabı
YEREL

SİVASSPOR'DA ŞAMPİYONLUK HESABI
Öğrenciler engelliler için mavi kapak topladı
YEREL

ÖĞRENCİLER ENGELLİLER İÇİN MAVİ KAPAK TOPLADI
Büyük Birlik Partisi'nden, Sivas Belediyesi'ne tepki
YEREL

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ'NDEN, SİVAS BELEDİYESİ'NE TEPKİ
ÇEDAŞ, Sivas BİLSEM'e robot yarışmasında sponsor oldu
YEREL

ÇEDAŞ, SİVAS BİLSEM'E ROBOT YARIŞMASINDA SPONSOR OLDU
Sivas'ta bin kişiye vakıf yemeği dağıtıldı
YEREL

SİVAS'TA BİN KİŞİYE VAKIF YEMEĞİ DAĞITILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin otomobilleri
FİSKOS

“ESKİ ARABALARA MERAKIM VAR”

 1
  • 2 Ünlü mankenin cesur elbisesi
  • 3 Sosyal medyaya damga vurdu
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...