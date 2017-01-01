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FETÖ sanığı iki doktor 15 yıl hapis istemiyle yargılanacak

11 Mayıs 2017 Perşembe, 14:55

ADANA (AA) - Adana’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Ceyhan ilçesinde görev yapan iki aile hekimiyle ilgili 15'er yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı, Ceyhan İlçe Toplum Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak görev yapmakta iken FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle irtibatlı oldukları iddiasıyla meslekten ihraç edilen Nuri A. ve Fatih B. hakkındaki soruşturmasını tamamladı.

Doktorlarla ilgili "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İki doktorun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.


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