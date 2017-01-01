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MALATYA (AA) - Malatya'nın Akçadağ Belediyesi, Extrem Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ve İnönü Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Levent Vadisi Uluslararası Doğa Sporları Festivali" yapılacak.

ABD'deki Büyük Kanyon'a benzetilen ve 65 milyon yıl öncesine dayanan kaya oluşumlarının bulunduğu Akçadağ ilçesindeki Levent Vadisi'nde 18-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek festivale İsviçre, ABD, Şili, Almanya, İsrail ve Türkiye'den sporcular katılacak.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Levent Vadisi seyir terasında gazetecilere yaptığı açıklamada, festivali gelecek yıllarda da sürdürmek istediklerini söyledi.

Festivalle vadiye ilginin artacağını düşündüklerini dile getiren Kazgan, "İnsanlar farklılık, aykırılık arıyor ama doğayla da iç içe olmak istiyor. Biz de burayı doğa ile iç içe olunabilecek bir yer haline getirme gayretindeyiz." dedi.

Kazgan, festival kapsamında Beydağı zirvesine tırmanış, yamaç paraşütü gösterisi, bisiklet yarışı, dikey dans gösterisi, mağara yürüyüşü, gibi etkinliklerin gerçekleştirileceğini aktardı.

İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, üniversitelerinde dağcılık, bisiklet ve havacılık topluluğunun bulunduğunu, bunların da vadideki etkinliklere katılacağını anlattı.

Extrem Dağcılık ve Doğa Sporları Kulüp Başkanı Mahir Karakaya da vadide hobi olarak yaptıkları tırmanışlardan sonra festival yapma fikrinin ortaya çıktığını ifade ederek, "6 farklı ülkeden sporcular festivale gelecek. Bin 300 metre genişliğindeki vadinin üstüne hat çekilerek, dünya rekorunu kırma denemesi olacak. Kaya tırmanış, dağ bisikleti yarışmaları ve bir dizi etkinlikler olacak." diye konuştu.